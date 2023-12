Mercato, commissioni da record per gli agenti: Serie A seconda solo alla Premier

REPORT FIFA

Nel 2023 incassati oltre 800 milioni, il 42% in più rispetto all'anno precedente: Italia davanti all'Arabia Saudita

Quello che sta per terminare è stato un anno da record per gli agenti a livello mondiale. Dall'annuale "Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali" della Fifa, emerge infatti che la spesa totale per le commissioni dei procuratori da parte dei club mondiali ha raggiunto livelli senza precedenti, con un esborso totale di 888,1 milioni di dollari e una crescita del 42,5% rispetto a 12 mesi fa (623,2 milioni di dollari). Nel 2014 le spese complessive per gli agenti erano state quantificate in 239 milioni, quindi in un decennio il dato è quasi quadruplicato...

A fare la parte del leone anche quest'anno (con addirittura l'86,6% della spesa globale) sono i club europei, ma il report sottolinea anche il boom del mercato dell'Arabia Saudita, che si piazza al quarto posto nella classifica dei singoli campionati.

Una graduatoria che vede dominare la Premier League con 280 milioni di dollari in cui la Serie A si piazza al secondo posto con una spesa complessiva di 115,7 milioni di dollari (81,3 milioni per le operazioni in entrata e 34,4 per i trasferimenti in uscita).

Inghilterra 280 milioni di dollari;

Italia 115,7 milioni;

Germania 89 milioni;

Arabia Saudita 86 milioni;

Portogallo 60,9 milioni;

Spagna 52,9 milioni

Francia 42,2 milioni.

Per la prima volta, i club del calcio femminile hanno speso più di un milione di dollari per i servizi degli agenti di club: poco inferiore a 1,4 milioni di dollari.