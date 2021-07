Mercato, clamorosa ipotesi di scambio Perisic-Florenzi tra Inter e Roma

MERCATO

L'esterno campione d'Europa non sembra aver intenzione di tornare in giallorosso dopo il rientro dal prestito al Psg, contatti tra le parti già ben avviati

Una clamorosa trattativa potrebbe improvvisamente scuotere l'estate un po' pigra del calciomercato italiano. Inter e Roma, come riporta Il Messaggero, sono infatti al lavoro per uno scambio che vedrebbe Ivan Perisic vestire la maglia giallorossa e Alessandro Florenzi quella nerazzurra. Tutto nascerebbe dalla volontà dell'esterno azzurro di non tornare alla Roma dopo un anno e mezzo in prestito tra Valencia e Psg. I contatti tra le parti sembrano essere già ben avviati. Getty Images

Ci sono ancora diversi dettagli da definire, ma le premesse affinché la trattativa vada in porto ci sono tutte: Perisc ha un contratto in scadenza nel 2022 e José Mourinho, che lo aveva cercato ai tempi del Manchester United, lo accoglierebbe a braccia aperte; Florenzi considera chiusa la sua lunga esperienza in giallorosso e con il suo arrivo l'Inter si garantirebbe l'esterno a tutta fascia che sta cercando da quando ha salutato Hakimi. I due, per altro, percepiscono lo stesso stipendio (circa 4 milioni a stagione) e l'affare potrebbe anche garantire una plusvalenza a entrambe le società. Insomma, le tessere del puzzle sono tutte sul tavolo, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potranno andare tutte al loro posto.