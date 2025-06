Mercato bloccato, Lazio: "Struttura economico-finanziaria solida, nessuna preoccupazione"

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la Lazio ha voluto far chiarezza in merito alla situazione legata al mercato bloccato in entrata: "In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica - finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club".