Mbappé non vuole prolungare col Psg, il Real alla finestra

29/06/2019

Non è un periodo facile per il Psg. L'impressione è che il progetto faraonico di Al-Khelaifi non convinca più le sue superstar, tanto che sono diversi i giocatori che starebbero pensando di lasciare Parigi. Via Rabiot, Buffon e Dani Alves e con Neymar che flirta ormai da mesi con il Barcellona, un altro giocatore simbolo dei campioni di Francia vorrebbe trovarsi un'altra squadra. Si tratta di Kylian Mbappé, che secondo quando scirve Marca non vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022 nonostante l'insistenza del club.