Mbappé, il Psg non si arrende e rilancia: offerta monstre per respingere il Real

Il Psg non si rassegna a perdere Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno 2022 e da mesi nel mirino del Real Madrid e rilancia con un'offerta monstre all'attaccante per convincerlo a rinnovare allontanando definitivamente la minaccia dei merengues. Secondo quanto riportato da As il club francese è pronto a mettere sul tavolo un bonus alla firma di 100 milioni netti come ringraziamento per la sua fedeltà e un contratto di due-tre anni con uno stipendio tra i 50 ei 53 milioni netti a stagione. Cinquanta milioni è la cifra che, secondo il quotidiano tedesco 'Bild', il Real Madrid avrebbe proposto al giocatore.

Getty Images