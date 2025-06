Mastour riparte dalla C, accordo con la Virtus Verona: "Voglio mettermi in gioco"

Colpo della Virtus Verona che accoglie Hachim Mastour, ex giovane promessa con un'esperienza nel Milan. "La Virtus Verona è lieta di annunciare di aver stipulato un contratto per le prestazioni sportive di Hachim Mastour fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva - si legge nel comunicato -. La Società è in attesa del transfer internazionale considerate le ultime esperienze all’estero del calciatore". Queste le prime parole del 27enne nato a Reggio Emilia: "Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con la Virtus Verona. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e dare il massimo per questa maglia. Ringrazio la società per la fiducia".