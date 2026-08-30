Martinelli all'Al Hilal, è fatta: accordo totale con l'Arsenal per 65 milioni

Operazione definita e fumata bianca in arrivo: Gabriel Martinelli si trasferisce a titolo definitivo all'Al Hilal. Il club saudita ha raggiunto l'accordo con l'Arsenal sulla base di un conguaglio economico che si aggira attorno ai 65 milioni di euro. Dopo le riflessioni iniziali, l'attaccante brasiliano ha dato il via libera definitivo al trasferimento accettando la proposta per un contratto a lungo termine. Con i voli già prenotati, il giocatore è atteso nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma ufficiale sul nuovo contratto.