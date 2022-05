Marotta: "Proprietà vicina, club forte, Inzaghi straordinario. Dybala? Faremo mercato di livello"

"Complimenti al Milan ma complimentissimi all'Inter perché analizzando il contesto della stagione intera o del triennio che per noi conta tantissimo, i numeri dell'Inter sono più importanti". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta dopo la partita con Sampdoria, una vittoria che non è servita per raggiungere lo scudetto finito sul petto dei cugini. Ma dopo l'omaggio ai rivali, il pensiero è subito al futuro. Inzaghi ha detto - sempre a Dazn, che la prossima settimana si incontrerà con la dirigenza e il presidente Zhang per programmare la prossima stagione, augurandosi di poter avere "una squadra ancora più competitiva" dell'attuale. Le parole di Marotta possono tranquillizzarlo: "L'Inter è un club molto forte a ogni livello e siamo certi che regaleremo enormi soddisfazioni ai nostri tifosi. Ringraziamo questo gruppo di giocatori eccezionale a livello tecnico e anche di attaccamento, come abbiamo visto con i pianti alla fine del match. E poi l'allenatore è straordinario. Bisogna avere rispetto della sostenibilità dell'azienda ma anche della competitività. C'è voglia di fare bene, la proprietà ci è sempre vicina, per cui sono certo che con queste premesse e con un pubblico come quello di oggi - pagina rara nello scenario calcistico - potremo ancora fare meglio".

© Getty Images