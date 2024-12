Marotta: "Donnarumma o Verrati? Normale che certi nomi vengano accostati ai grandi club"

Prima della sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato delle possibilità di interventi sul mercato della società nerazzurra: "Donnarumma e Verratti? Ormai è consuetudine che ai grandi club vengano accostati questi calciatori, in questo momento abbiamo una rosa competitiva. Non abbiamo ansie particolari per colmare dei buchi. La nostra attività è di sondare sempre le ipotesi di mercato per il nostro progetto, così come ci muoviamo noi si muovono anche le altre. Per il momento non stiamo negoziando per nessuno".