Il Monaco ha messo gli occhi su Mariano Diaz, il talentuoso esterno del Real Madrid, sul quale si era parlato anche di un interessamento di Roma e Milan. Secondo 'Marca', sull'attaccante ispano-domenicano classe '93 ma 'chiuso' nel Real da Benzema, Jovic, Hazard, Isco e Asensio, ci sarebbe stata nelle ultime ore una grossa offerta da parte del club allenato da Leonardo Jardim e che potrebbe convincere il

giocatore a lasciare Madrid, considerando anche il fatto che durante le amichevoli pre-stagionali in Nord America contro Arsenal, Bayern e Atletico non ha giocato neppure un minuto. tra l'altro, Mariano Diaz ha già giocato, e con profitto, in Ligue 1 nella stagione 2017/18 con il Lione, la sua migliore fino ad oggi con ben 21 gol e 7 assist in 45 partite. nelle inteNzioni della dirigenza monegasca, Mariano dovrebbe prendere il posto di RAdamel Falcao.