Maresca ammette: "Ho creato grandi problemi al Chelsea, mi scuso"

Dopo il comunicato del Manchester City che ne annunciava l'arrivo in panchina e la risposta al vetriolo del Chelsea, ecco arrivare le parole di Enzo Maresca. "La decisione di andarmene è stata solo mia - ha detto in una nota stampa il tecnico italiano che con i Blues ha vinto il Mondiale per Club -. Le mie dimissioni dal Chelsea hanno aperto un percorso per me per firmare con il Manchester City, un club che conoscevo molto bene. Sono felice di aver raggiunto adesso il Manchester City". Poi l'ammissione: "Riconosco che la mia partenza dal Chelsea a metà stagione ha causato disagi al club e mi scuso per questo. Non era questa la mia intenzione".