Maresca è il nuovo allenatore del City: firmato il contratto triennale, indennizzo da 17 milioni

Adesso è anche ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. L'ex Chelsea ha firmato un contratto triennale, fino al 2029. Secondo le indiscrezioni trapelate dall'Inghilterra, i Citizens hanno versato un indennizzo ai Blues di ben 17 milioni di sterline. "Conosco molto bene il Manchester City e avere la possibilità di allenare questa squadra è un'opportunità straordinaria per me - ha dichiarato Maresca -. Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco questo club, conosco le esigenze e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City”.