Claudio Marchisio ne è sicuro: a gennaio la Juventus dovrà muoversi sul mercato per acquistare un attaccante. L'ex centrocampista bianconero ha messo in guardia il club piemontese in un'intervista a Tuttosport: "Bisogna avere fiducia in un giocatore come Vlahovic, che sta dimostrando comunque il suo talento. E ricordare che è da solo. Ripeto: spero che a gennaio possa arrivare qualcuno, compreso il rientro di Milik in campo".