Brusca frenata nella trattativa per portare Mario Mandzukic all'Al Rayyan, in Qatar. A bloccare la trattativa, secondo TuttoMercatoWeb.com, sarebbero principalmente due fattori: il primo nodo riguarda le strutture del club, ritenute dall'entourage del calciatore non adeguate; il secondo è quello relativo al lato economico con l'Al Rayyan che non sarebbe disposto ad andare incontro alla richieste (intorno ai 10 milioni di euro) della Juventus per il cartellino.