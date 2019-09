Il futuro di Mario Mandzukic, non convocato per la trasferta di Firenze con la Juventus da Sarri perché distratto dal mercato, potrebbe essere negli Stati Uniti. Oltre alle offerte dal Qatar, secondo Sky Sport ci sarebbe sul piatto anche quella del Los Angeles FC di Bob Bradley. Il mercato in MLS è chiuso fino al febbraio 2020 e la stagione MLS inizierebbe a marzo. Il croato dovrebbe solo allenarsi coi compagni fino ad allora.