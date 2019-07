Harry Maguire si avvicina al Manchester United, prima però c'è un dettaglio da risolvere: è legato al bonus per il difensore del Leicester e della Nazionale inglese. I 'Red Devils' sono disposti a pagare 80 milioni, bonus compresi, mentre il club di appartenenza del giocatore ne chiede 80, più bonus. Lo riferisce il Daily Mail che spiega come le parti siano al lavoro per perfezionare il trasferimento di Maguire, vero e proprio colpaccio del mercato della Premier League.