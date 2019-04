Rivoluzione United: 15 giocatori in scadenza, Darmian si avvicina all'Inter

03/04/2019

Al Manchester United sta per succedere una vera e propria rivoluzione. Assestata la guida tecnica con la conferma di Ole-Gunnar Solskjaer per i prossimi tre anni, adesso inizia il piano per la ricostruzione della rosa. Un piano che parte da un punto di partenza preoccupante: ci sono cinque giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e altri dieci che si troveranno nella stessa situazione tra un anno. Tra questi quindici giocatori ci sono nomi importanti e qualcuno ha già una direzione precisa. Tra le scadenze 2019, il centrocampista Ander Herrera ha già un accordo con il Paris Saint Germain che dovrebbe essere ratificato a giorni. E per il mercato italiano, Matteo Darmian è molto vicino a un accordo con l'Inter per le prossime tre stagioni, a meno che non ci sia un colpo di coda degli altri club che lo hanno corteggiato in questi ultimi tempi, soprattutto il Napoli. All'Inter era stato offerto anche Antonio Valencia, che però a 33 anni non ha più la brillantezza di una volta. Una trattativa è in corso per il rinnovo di Juan Mata, al quale lo United sta offrendo anche un futuro da ambasciatore del club quando smetterà di giocare. Quasi certo l'addio dell'attaccante James Wilson, attualmente in prestito all'Aberdeen, che non sembra rientrare nei piani dei Red Devils.

Nomi importanti sono quelli in scadenza nel 2020. Su tutti la stellina Marcus Rashford, entrato pesantemente nel mirino del Barcellona che potrebbe insistere soprattutto se non ci fosse un rinnovo nei prossimi mesi. Il club blaugrana potrebbe offrirgli un contratto faraonico. Vecchio pallino di molti club italiani è anche Nemanja Matic, che ha 30 anni ma che ha ancora il suo significato in mezzo al campo. Era costato uno sproposito invece Eric Bailly, il difensore centrale che non ha assolutamente rispettato le promesse e che potrebbe entrare in una lunga lista di giocatori a cui non rinnovare il contratto, come gli anziani Lee Grant (portiere) e Ashley Young (terzino-mediano nazionale inglese), ma anche i più giovani Andreas Pereira, Timothy Fosu-Mensah (difensore e centrocampista in prestito al Fulham), Dean Henderson (portiere in prestito allo Sheffield) e Axel Tuanzebe (difensore in prestito all'Aston Villa).. Un discorso a parte merita David De Gea, che continua a essere uno dei migliori portieri in circolazione ma che tra un anno sarà libero. La trattativa per il rinnovo è partita, ma non è detto che non sia lui a decidere di andare altrove.