"Ora il mio futuro è definitivo, voglio aiutare questa squadra a raggiungere nuove vittorie. Voglio essere da guida per i giovani che arrivano qui, facendogli capire dove sono finiti". Queste le parole di David De Gea dopo la firma sul rinnovo con il Manchester United. Lo spagnolo, cercato in passato da Real Madrid e Psg, rimarrà con i Red Devils fino a giugno 2023, con opzione per un altro anno.