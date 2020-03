Manchester United, Solskjaer: "Pogba allo United anche la prossima stagione"

MERCATO

"Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un'opzione per quello successivo, per cui potete aspettarvi che sarà allo United anche la prossima stagione". Dopo la netta vittoria contro il LASK nell'andata degli ottavi di Europa League il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, provando ad allontanare le voci che vorrebbero il francese in partenza destinazione Torino o Madrid.

"Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un'opzione per quello successivo, per cui potete aspettarvi che sarà allo United anche la prossima stagione" le parole del tecnico, che però dopo una stagione molto difficile caratterizzata da infortuni e voci di addio (Pogba ha giocato l'ultima partita il 26 dicembre), non si opporrebbe all'eventuale cessione del francese.

Almeno questo è quanto si scrive in Inghilterra, dove i tabloid sono certi che il centrocampista francese rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils (Mino Raiola non ha chiuso del tutto la porta a questa ipotesi e nell'accordo c'è un'opzione di rinnovo automatico per un altro anno), ma sottolineano che anche un'eventuale prolungamento non escluderebbe un addio in estate: anzi, permetterebbe al club di pretendere una cifra più alta per il cartellino, utile per finanziare un'altra ricca campagna acquisti e rientrare di alcune perdite dagli sponsor.

A confermare le voci di addio anche Tuttosport, che scrive che Pogba continuerebbe a mandare messaggi d'amore sia alla Juventus sia al Real Madrid attraverso chat private con gli ex compagni bianconeri e alcuni contatti tra le merengues.

