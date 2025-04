Alejandro Garnacho potrebbe presto lasciare il Manchester United. Secondo il Sun l'argentino classe 2004 ha messo in vendita la sua lussuosa villa, acquistata un anno fa per 3,8 milioni di sterline, a un prezzo di poco superiore: un segnale che non si tratterebbe di una manovra finanziaria, ma di un vero e proprio segnale d'addio.