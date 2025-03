Il Manchester United continua a lavorare per la prossima stagione e per farlo sta pensando anche al centrocampo. L'allenatore Ruben Amorim avrebbe chiesto dei rinforzi e, secondo la Bild, il nome sarebbe quello di Felix Nmecha, in uscita dal Borussia Dortmund qualora la squadra tedesca non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.