La Juventus continua a tenere nel mirino Joshua Zirkzee in vista del mercato di gennaio, tuttavia, come riportato da Tuttosport, molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore del Manchester United Ruben Amorim. Qualora il portoghese non dovesse tener in considerazione l'attaccante olandese, per lui si potrebbero spalancare le porte della Continassa già nei prossimi mesi.