Manchester United, Allegri con Evra per la panchina

MERCATO

Il cattivo avvio di stagione del Manchester United potrebbe portare ad un cambio di allenatore, la posizione di Solskjaer non è per niente solida tanto che in Inghilterra già si fa il nome di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus si è preso un anno sabbatico ma la sfida della Premier League potrebbe convincerlo ad anticipare il rientro, soprattutto con a fianco uno come Patrice Evra, allenato ai tempi bianconeri e gran conoscitore dell'ambiente United.

L'ipotesi è del Daily Mail che sfrutta l'assist dell'ex difensore francese per ricomporre la coppia che aveva vinto due scudetti ai tempi juventini. Evra, infatti, qualche giorno fa aveva visto Tottenham-Bayern Monaco di Champions League allo stadio proprio a fianco di Allegri, e aveva pure postato un tweet: "Bellissimo vedere una partita con voi (c'era anche Baldini, ndr), amo le conoscenze che condividiamo e so che il futuro è luminoso per tutti noi".

Allo United potrebbe arrivare pure Mario Mandzukic, cercato da tempo dal club inglese: un trio "in bianconero" per rilanciare i Diavoli Rossi.