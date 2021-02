Manchester è la capitale degli spendaccioni: Inter quinta, Milan ottavo

MERCATO

E', dunque, Manchester la capitale degli spendaccioni. Ma se il City può giustificare un tale passivo con tanti trofei nazionali conquistati sotto la gestione Pep Guardiola, non altrettanto possono fare i cugini che, Europa League a parte, hanno messo in fila tutta una serie di flop. Podio completato dal Barça (-471 mln), davanti al Psg (-455). Situazione pesante anche per i due club di Milano, che hanno accumulato un grande passivo non supportato dai risultati sportivi.