Manchester City, ufficiale l'ingaggio di Cherki dal Lione

Il Manchester City ha dato il via all'era post-Kevin De Bruyne ingaggiando il fantasista francese Rayan Cherki dal Lione per 36 milioni di euro, giusto in tempo per giocare la Coppa del Mondo per Club. Il ventunenne Cherki è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio francese. Ha segnato con un tiro al volo strepitoso ed è stato protagonista come sostituto al suo esordio internazionale con la Francia contro la Spagna, in semifinale di Nations League la scorsa settimana. È pronto a ricoprire il ruolo lasciato vacante da De Bruyne, stella storica della squadra, svincolato dopo 10 anni. Il trasferimento di Cherki arriva il giorno dopo l'arrivo del terzino sinistro algerino Rayan Ait-Nouri dal Wolverhampton per circa 40 milioni.