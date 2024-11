Nonostante sia in scadenza nel 2027, il Manchester City sta già pensando di rinnovare il contratto di Erling Haaland. Per l'attaccante norvegese è pronto uno stipendio annuale da oltre 28 milioni di euro all'anno, ben più due al mese, per allontanare ogni possibile sirena. Ancora da definire, invece, la presenza della clausola da 180 milioni di euro, che il club vorrebbe eliminare e l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, mantenere.