Manchester City, Guardiola: "Sané non rinnoverà, vuole un'altra avventura"

MANCHESTER CITY

Leroy Sané non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City, in scadenza a giugno 2021, e potrebbe lasciare il club già quest'estate. Lo ha annunciato il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, in conferenza stampa: "Ha rifiutato due o tre volte le nostre proposte di rinnovo - ha detto l'allenatore catalano - Se troveremo l'accordo con un altro club può andare via al termine di questa stagione, altrimenti lo farà alla scadenza del suo contratto". Sull'attaccante tedesco, classe 1996, c'è fortissimo l'interesse del Bayern Monaco, che vorrebbe riportarlo in patria per rilanciarlo dopo il lungo infortunio.

Sané è fermo dal 4 agosto 2019, quando subì la rottura del legamento crociato durante la finale di Community Shield contro il Liverpool. In questa stagione non è di fatto ancora sceso in campo, ma il lungo lockdown lo ha aiutato nel percorso di riabilitazione: "È stato fuori molto tempo, ma ora si sta allenando senza più dolori, un passo alla volta", ha detto Guardiola.

L'esterno d'attacco, arrivato dallo Schalke 04 nel 2016, potrebbe ora fare il percorso inverso e ritornare in Germania dove lo attende il Bayern, con il quale ha già da tempo un accordo. La palla ora passa alle due società, che discuteranno del prezzo del suo cartellino. Per il City non sarà semplice recuperare i 52 milioni di euro che pagò alla società di Gelsenkirchen quattro anni fa.