Ora è ufficiale: Malcom è un nuovo giocatore dello Zenit. L'attaccante brasiliano classe 1997 lascia il Barcellona dopo una sola stagione nella quale ha faticato ad ambientarsi segnando un solo gol in campionato e uno in Champions: per i blaugrana comunque una plusvalenza, considerando che l'hanno pagato 41 milioni al Bordeaux e, dopo un anno (e il conseguente ammortamento) l'hanno appena rivenduto a 4o più 5 di bonus.