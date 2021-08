Lukaku, svolte le visite mediche per il Chelsea a Milano poi il trasferimento a Londra

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno al Chelsea a dieci anni di distanza dalla sua prima volta e sette anni dopo il suo trasferimento all'Everton. Questa mattina l'attaccante belga, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, ha svolto le visite mediche per conto dei Blues alla clinica 'Columbus' di Milano in attesa di trasferirsi a Londra dopo l'accordo tra il club di Abramovich e l'Inter per 115 milioni di euro cash. Il Chelsea e il tecnico Thomas Tuchel sperano di poter avere a disposizione Lukaku già per la Supercoppa europea di mercoledì sera contro il Villarreal.