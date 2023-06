Inter, in Francia spingono Lukaku all'Al-Hilal: offerta plurimilionaria degli arabi

INTER

© Getty Images Inter e Chelsea discuteranno in questi giorni del futuro di Lukaku, del rinnovo del prestito e delle nuove condizioni dello stesso. Il belga ha dichiarato più volte, apertamente, il suo desiderio di restare a Milano. Una volontà chiara che, come l'anno scorso, può fare la differenza e dettare la buona riuscita della trattativa. Ma in tempo di mercato le voci e i rumors inevitabilmente si moltiplicano. Una di queste voci riguarda appunto Big Rom e arriva dalla Francia, dove il portale Footmercato scrive oggi di un incontro avvenuto ieri in un grande hotel parigino tra emissari del club arabo Al-Hilal e l'attaccante belga. "I sauditi - scrive il portale - hanno offerto verbalmente a Lukaku uno stipendio di 20 milioni di dollari all'anno. L'attaccante belga è interessato ma vuole molto di più. Le discussioni continueranno". Indiscrezione che però al momento non ha trovato altre conferme

Diversa invece la situazione che riguarda Dzeko. Nei prossimi giorni è previsto un summit tra il procuratore del bosniaco e l'Inter: sul tavolo c'è la bozza di accordo trovata mesi fa per un contratto di un anno con uno stipendio di 5 milioni netti. La firma non era poi arrivata perché ogni rinnovo era stato messo in stand-by in attesa del finale di stagione. Oggi però a tentare Dzeko c'è la proposta del Fenerbahce, più ricca di quella dei nerazzurri. Sullo sfondo un timido sondaggio che dello stesso Al-Hilal. Al momento pare difficile che Edin prolunghi con l'Inter.