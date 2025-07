L'Atalanta lavora per il dopo-Retegui e prova ad anticipare il Napoli su Lucca

Oltre a Lucca, il club nerazzurro guarda con attenzione al Vesuvio perché come alternativa rimane vivo il nome di Giacomo Raspadori come riportato da Alfredo Pedullà a cui va aggiunto quello del danese Adam Daghim, in forza al Salisburgo. Qualora dovesse partire anche Ademola Lookman, apprezzato proprio dal Napoli, potrebbe arrivare anche uno di questi due, tuttavia sullo sfondo rimangono anche il georgiano Georges Mikautadze, che il Lione valuta venticinque milioni; e l'irlandese Evan Ferguson, di proprietà del Brighton, ma vicino alla Roma.