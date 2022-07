Lucca-Ajax, è fatta: sarà il primo italiano a giocare con i Lancieri

OLANDA

Sembrava a un passo dal Bologna, ma l'inserimento degli olandesi è stato decisivo

© ipp L'Ajax ha chiuso l'operazione che porterà Lorenzo Lucca in Eredivisie. Dopo l'accelerazione dei Lancieri nei giorni passati, il classe 2000 è ormai pronto a vestire la maglia dei campioni d'Olanda. Un passaggio che rappresenta anche un primato storico, infatti, il giovane attaccante sarà il primo giocatore italiano a giocare nell'Ajax. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l'accordo con il Pisa è stato raggiunto sulla base di un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto già fissato a 10 milioni più bonus. Il club toscano, inoltre, avrà anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Una volta risolte alcune formalità con gli agenti, Lorenzo Lucca volerà alla volta di Amsterdam per sostenere le visite mediche, probabilmente già nella giornata di lunedì.

Quando ormai sembrava che la trattativa tra Bologna e Pisa fosse in dirittura d'arrivo, l'Ajax si è inserito nell'affare nella giornata di mercoledì, inviando una prima offerta scritta. A quel punto Lucca ha preferito l'Olanda, deciso a indossare una maglia vestita nel passato recente da grandi attaccanti come Suarez e Ibrahimovic. Messosi in mostra nel Palermo, il giovane di Moncalieri, ha iniziato benissimo in Serie B con il Pisa guadagnandosi l'esordio in Under 21. Dopo un periodo di appannamento, ora per lui è arrivata l'occasione di giocare in una big d'Europa e in Champions League, diventando il primo italiano nella storia a giocare con i Lancieri.