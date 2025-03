Julen Lopetegui torna a parlare del Milan e di quando in estate è stato vicino ad accasarsi con la squadra rossonera. Il tecnico spagnolo ha visto sfumare l'opportunità all'improvviso e il motivo sarebbe legato a una questione interna come spiegato in un'intervista ad As: “È stato difficile e strano da capire. Non era una questione legata a me, ma una guerra interna al club”.