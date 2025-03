Lo zio di Bondo: "Moncada lo segue da anni, il Milan ci punta davvero"

Malù Mpasinkatu, zio del centrocampista del Milan Warren Bondo, è stato intervistato da MilanNews.it dopo l'esordio in rossonero del nipote: "Voglio dividere la questione in due fasi. La prima è quella emozionale ed è stata una gioia per tutta la famiglia vedere Warren esordire con una maglia così prestigiosa. In quei momenti c'era la consapevolezza del raggiungimento di un obiettivo che si era prefissato e ci eravamo prefissati come famiglia". "Pensa che Moncada lo conosce da quando Warren aveva 12 anni e si faceva notare nei tornei giovanili in Francia - ha aggiunto - A gennaio Warren era infortunato e non pensava che qualcuno volesse acquistarlo, ma il mercato è fatto di incastri e momenti. Era sul taccuino di Moncada da tanto e quando si è concretizzato il trasferimento di Bennacer al Marsiglia tutto è cambiato. 10 milioni? Significa che il Milan ci punta davvero, altrimenti non gli avrebbe nemmeno fatto un contratto di quattro anni e mezzo. Furlani, Moncada e Ibrahimovic credono molto in lui".