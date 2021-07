Balotelli riparte dalla Turchia e si sfoga sui social: "Quanto odio degli italiani verso di me"

SUI SOCIAL

Mario Balotelli riparte dalla Turchia. SuperMario è infatti un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor. "Oggi - ha annunciato il club turco su Twitter - è avvenuto un trasferimento storico. Mario Balotelli, stella del calcio mondiale, ha firmato un contratto di tre anni con la nostra squadra".

L'attaccante classe 1990 è arrivato nelle scorse ore in Turchia in compagnia del suo agente Mino Raiola, ha visitato le strutture del club, sostenuto le visite mediche e siglato il contratto triennale con il club neopromosso nella Super Lig turca. In rosa anche l'ex Udinese e Napoli Gokhan Inler (presente insieme a Balotelli nella foto pubblicata dal profilo twitter del club), capitano dell`Adana Demirspor.Una nota positiva per Balotelli dopo un mare di critiche ricevute in seguito a un suo commento sull'Italia. Chi vive suidovrebbe esserci abituato. Invece Supermario non si arrende e, lasciando capire che il sogno di un nuovo approdo in nazionale con l'obiettivo Qatar 2022 è ancora vivo, ha deciso di affidare a Instagram la sua risposta. Prima di, l'ultimo momento d'oro della nazionale portava la sua firma., Euro: doppietta die finale raggiunta. Il punto più alto di una carriera che definire altalenante sembra perlomeno eufemistico.

"Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani! L'Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione ma con questo a cosa serve scrivermi: "sei scarso", "stai a casa", "non vali niente", "non sei italiano"... Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere: non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato. Comunque, ora, forza Italia tutti insieme", queste le parole di Balotelli.