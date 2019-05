LIVORNO, BREDA RINNOVA

17/05/2019

Il Livorno riparte da Roberto Breda. La prima mossa del Livorno calcio per la prossima stagione parte proprio dall'allenatore: sarà proprio Breda, artefice della salvezza della squadra del presidente Aldo Spinelli nel campionato di serie B appena terminato, a guidare la panchina amaranto anche per la prossima stagione. Oggi, confermano dalla società, al termine di un positivo incontro a Genova con la proprietà è stato trovato l'accordo con il tecnico trevigiano per un contratto biennale. La firma è attesa nei prossimi giorni.