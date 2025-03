Liverpool, Slot sul futuro di Van Dijk: "Lo voglio qui anche l'anno prossimo"

Tre senatori in attesa di scoprire il loro futuro. Questo quanto sta accadendo in questi giorni a Liverpool dove tre giocatori cardine del progetto come Salah, Trent Alexander-Arnold e Van Dijk hanno un contratto in scadenza tra tre mesi e per cui, al momento, non sembrano esserci passi avanti verso un rinnovo. Sul futuro del difensore olandese si è espresso l'allenatore dei Reds, Arne Slot: "Non so cosa sta succedendo...Quello che so è che voglio Virgil qui anche nella prossima stagione".