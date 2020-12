Liverpool, Klopp: "Salah è di buon umore. Il rinnovo? Nulla da dire"

"Salah è di buon umore ed è veramente in una buona forma. Questa è la cosa più importante per me". Jurgen Klopp in vista della sfida di campionato con il West Bromwich parla dell'attaccante egiziano ma senza soffermarsi sul possibile rinnovo di contratto, non alimentando le voci secondo cui l'ex Fiorentina e Roma abbia intenzione di lasciare il club. "Non c'erano le telecamere durante l'allenamento, ma lo avreste visto ridere tanto, si è divertito - ha aggiunto il manager del Liverpool - Tutto il resto è probabilmente divertente da scrivere, ma a livello interno non c'è niente da dire. Non parliamo mai di contratti, perché dovremmo farlo ora?".

