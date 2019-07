Non sarà al Liverpool il futuro di Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid. A chiudere le porte all'attaccante gallese è il manager Jurgen Klopp. "E' un calciatore costoso che guadagna un sacco - ha spiegato il tedesco a Sky Sports UK - E' un giocatore fantastico che mi piace molto, ma devi creare una squadra e un team non è un collezione di individui".