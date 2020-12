Lipsia, Nagelsmann non si pone limiti: “Voglio essere il migliore. Mi piacerebbe allenare CR7”

L'INTERVISTA

Come in Serie A, anche in Bundesliga quest’anno il campionato è più aperto che mai, con il Bayern che guida la classifica con ‘solo’ due lunghezze di vantaggio sul Leverkusen e soprattutto sul Lipsia, che dopo la semifinale Champions dello scorso anno si candida per strappare il Meisterschale ai bavaresi. Una squadra molto ambiziosa quella della Red Bull, come molto ambizioso è il suo giovane tecnico, Julian Nagelsmann, che vuole strappare il titolo a Flick: “Se vuoi arrivare sul gradino più alto, devi vincere qualcosa” ha detto il tedesco alla Bild.

“A parte il campionato under-19, io non ho ancora vinto nulla – ha continuato Nagelsmann - Quindi ci sono alcuni colleghi davanti a me. Mi vedo come un allenatore di talento che vorrebbe svilupparsi nella miglior maniera possibile e che ha ancora molto potenziale. Non devo necessariamente essere votato l’allenatore mondiale dell’anno, ma un giorno vorrei essere considerato uno dei migliori allenatori”.

“E per vincere il titolo ci manca costanza – ha aggiunto - Non ci deve più succedere di avere forti oscillazioni di rendimento, come nella seconda metà della scorsa stagione. Se siamo sempre concentrati e affamati come lo siamo attualmente, possiamo lottare per il titolo”.

Ambizione da vincente per il tecnico, come quella di Cristiano Ronaldo, che Nagelsmann sogna un giorno di guidare dalla panchina: “Allenare Cristiano Ronaldo sarebbe interessante. Se lo guardi dall’esterno, spesso vedi solo una persona che mette su Instagram le sue foto in barca. Ma quello che mi ha detto Sami Khedira sull’approccio professionale di Ronaldo al lavoro, ad esempio, è impressionante. Deve essere davvero un animale da allenamento, sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. E da quello che mi dicono, dovrebbe anche essere un ragazzo molto alla mano. Un mix estremamente promettente”.