Lindstrom: "A Napoli un anno difficile. Spero che l'Everton mi riscatti"

"Spero di rimanere qui e che il club mi riscatti perché mi piace molto la vita qui all'Everton". Jesper Lindstrom è di proprietà del Napoli, ma vuole restare all'Everton e lo ha detto chiaramente ai media locali: "Devo dimostrare che sono abbastanza bravo, visto che servono tanti soldi per riscattarmi. Devo fare qualche gol e qualche assist, sto lottando per riuscirci. Se non dovessi essere riscattato, comunque, sarei contento di quest'esperienza perché allenandomi duramente sto imparando molto quest'anno. Sono venuto qui per giocare dopo un anno difficile ed ero un po' frustrato perché ho avuto solo 10 minuti qua e là, ecco com'è essere un calciatore. Vuoi giocare ogni partita, ma ci sono 25 giocatori in una squadra e non è possibile giocare ogni partita. Alla fine il mister mi ha detto di 'rimanere umile, combattere e correre e non voglio vedere nessuna lamentela'. Questo è quello che sto facendo ora".