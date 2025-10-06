Ligue 1, Monaco: si valuta l'esonero di Hutter

Il Monaco non convince, soprattutto per la scarsa efficacia offensiva e le lacune in difesa. La classifica, dopo sette giornate, recita quinto posto a due punti da Strasburgo, Lione e Marsiglia e a tre dal Paris Saint-Germain. Il gioco espresso, però, preoccupa non poco la dirigenza dei monegaschi e per questo motivo non è da escludere una rivoluzione in panchina durante la sosta. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Adi Hutter sarebbe a rischio esonero e se non si volesse cambiare nell'immediato, le sfide contro Angers e Tottenham potrebbero essere decisive per il suo futuro.