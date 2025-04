Liam Van Nistelrooy firma con il Psv: primo contratto da pro per il figlio di Ruud

Liam Van Nistelrooy sulle orme di papà Ruud. Il figlio 17enne dell'ex United e Real Madrid ha firmato il suo primo contratto da professionista con un'altra ex squadra di suo padre, il Psv Eindhoven. Liam è un attaccante come papà Ruud e le cifre in questa stagione fanno sperare un futuro roseo per il classe 2008: 20 gol in 30 partite. Di seguito il comunicato del club olandese: