L'ex vice di Mou: "Il futuro di Messi è all'Inter"

Nonostante i desideri, le voci, le smentite e i sogni che da qualche settimana si alternano, il nome di Lionel Messi continua ad essere accostato all'Inter. L'ultimo, in ordine di tempo, ad essersi aggiunto a coloro che vedono la "Pulce" con la maglia nerazzurra è José Morais, ex vice di Mourinho ai tempi del Triplete e non solo. "Il futuro di Leo Messi è all'Inter. Sarà decisiva la presenza di Zanetti nel direttivo del club italiano", ha detto Morais a "El Mundo Deportivo".