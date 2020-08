L'estate calda di Thiago Silva: è stato offerto anche alla Fiorentina

IL RITORNO

Ieri sembrava vicino alla Lazio, oggi alla Fiorentina, domani chissà. L'entourage di Thiago Silva, 36 anni a settembre, sta continuando a provare a trovargli un ingaggio in Italia. Ingaggio al ribasso, se si pensa che al Paris Saint Germain guadagna circa 12 milioni all'anno. Solo che il suo contratto è in scadenza e il sogno è di chiudere gli otto anni alla corte degli emiri con una bella Champions League da esibire in bacheca.

Secondo il Corriere dello Sport c'è già l'accordo con i viola sulla base di 4 milioni all'anno più bonus per un biennale. Iachini si troverebbe così un giocatore di esperienza internazionale al centro della difesa. La base per costruire una squadra in grado di migliorare le prestazioni altalenanti della scorsa stagione.