La telenovela dell'estate potrebbe concludersi con un clamoroso nulla di fatto. secondo l'Equipe, infatti, Neymar potrebbe restare al Psg lasciando a bocca asciutta Barcellona e Real Madrid. Con la fine del mercato sempre più vicina, il club parigino non ha ancora ricevuto un'offerta congrua al valore del brasiliano e per questo ora sta cercando di ricomporre una frattura che sembrava fino a pochi giorni fa insanabile. Secondo una fonte interna al Psg, fra Neymar e il club "non c'è una guerra in corso e si parla civilmente". Anche in Spagna ogni giorno che passa si fa largo sempre di più l'ipotesi di una permanenza di Neymar a Parigi, come riporta il quotidiano madrileno AS.