Leonardo: "L'offerta del Real per Mbappé non basta, via solo alle nostre condizioni"

Il ds dei parigini: "Abbiamo fatto di tutto perché restasse ​​con noi. Noi non tratteniamo nessuno ma..."

"L'offerta ufficiale del Real Madrid è molto lontana da quello che vogliamo per Kylian". Il ds del Psg Leonardo conferma e respinge al mittente la proposta dei merengues per Mbappé. "Non confermo le cifre ma è oltre i 160 milioni - ha proseguito - È meno di quanto l'abbiamo pagato nel 2017, ma hanno agito in modo irrispettoso. Abbiamo fatto di tutto perché Mbappé restasse ​​con noi. Noi non tratteniamo nessuno, se qualcuno vuole andarsene e le nostre condizioni sono soddisfatte, vedremo".

Leonardo va all'attacco del Real: "Alla proposta arrivata abbiamo risposto no a voce e non prevediamo di parlare con loro, non abbiamo ricevuto una nuova offerta - ha detto il dirigente del Psg -Questa offerta a sette giorni dalla fine del mercato sembra una strategia del Real Madrid per ottenere un 'no' da noi, e poi dire che hanno provato di tutto e avere poi il giocatore a parametro zero tra un anno. Ma da due stagioni il Real ha un atteggiamento irrispettoso, scorretto e persino illegale, dal momento che non hai il diritto di contattare direttamente un giocatore sotto contratto. Questo è inaccettabile".

E sul giocatore: "Non abbiamo mai voluto che partisse, né lo abbiamo immaginato. Questo è il nostro obiettivo e lo è ancora oggi. Abbiamo fatto un'offerta a Kylian due mesi fa allo stesso livello dei migliori della rosa. Da allora, ne è stata formulata una ancora più elevata. La posizione del club è sempre stata quella di rinnovare il contratto di Kylian, che ha sempre promesso che non avrebbe lasciato il club a parametro zero, dunque non possiamo certo dire di essere contenti di questa situazione".