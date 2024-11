LECCE: VICINO L'ACCORDO CON GIAMPAOLO, I DETTAGLI

A prendere le redini del Lecce dopo l'esonero del tecnico Luca Gotti dovrebbe essere Marco Giampaolo, l'ultima volta in panchina nella stagione 2022-2023 alla guida della Sampdoria (esonerato a ottobre). Pronto un contratto fino al 30 giugno del 2025 con opzione per un'altra stagione come rivelato da Nicolò Schira. I dirigenti salentini ritengono l'allenatore abruzzese il profilo migliore per valorizzare la rosa costruita in estate dal dt Corvino. Nelle ultime ore erano circolati anche i nomi di Beppe Iachini e Gabriele Cioffi.