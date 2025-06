Lecce, ufficiale il ritorno in panchina di Eusebio Di Francesco

Dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata con la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, il Lecce riparte da Eusebio Di Francesco. Il tecnico reduce dalla retrocessione con il Venezia riparte dal Via del Mare, tornando così in Salento 14 anni dopo la sua prima avventura in Serie A proprio alla guida dei giallorossi. Di seguito il comunicato ufficiale del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.