Lecce, Sticchi Damiani allontana l'addio di Dorgu: "Diversi interessi, ma non andrà via a gennaio"

Patrick Dorgu è uno dei pezzi più pregiati del mercato del Lecce. Molte squadre avevano messo gli occhi su di lui, tuttavia appare difficile che ci possa esser un suo addio già a gennaio. "Il ragazzo gode di alcuni interessi, in Italia ma non solo, e al contempo c'è la nostra volontà di non privarsene a gennaio. Sia rispetto al Napoli che rispetto ad altre società non c'è nulla di concreto. C'è soltanto un'attenzione generale che il ragazzo sta attirando su di sé. E vi dico che non è strategia, è la pura verità. Dorgu al Napoli a giugno? Il Napoli ha fatto vedere un interesse - ha spiegato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in un'intervista a Radio Kiss Kiss -. Ci sono alcuni elementi che dimostrano quest'interesse, non ultimo quell'immagine finale dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu. È evidente che il giocatore piaccia, ma non mi sento di dire altro, non è una dichiarazione di forma ma è la verità".